"تسلا" تقرر خفض أسعار سيارات "موديل 3" في الصين من أجل زيادة مبيعاتها

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية اليوم أنها قررت خفض أسعار "موديل 3" بنسبة 13% من 322 ألف يوان (حوالي 47.5 ألف دولار) من أجل دعم مبيعاتها من هذه النسخة في السوق الصيني الأسرع نموا في العالم.
وتعمل "تسلا" على بناء مصنع في الصين منذ يناير/كانون الثاني من اجل صناعة سيارات "موديل 3" في هذا السوق وزيادة الطلب عليه مشيرة إلى أن عمليات الطلب المسبقة على النسخة المذكورة بسعرها الجديد تبدأ من اليوم.
ويمن الجدير بالذكر أن السعر المعياري لـ"موديل 3" يعد أرخص من أرخص نسخة في الصين، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة الأمريكية تنوي تعديل السعر بناء على خدمات إضافية من عدمه.
ويتراوح السعر المبدئي لخمس نسخ من سيارات "موديل 3" المصنعة في الصين بين 328 ألف يوان و522 ألف يوان، ويتوقع عملاء تسلم سياراتهم في فترة تتراوح بين ستة وعشرة أشهر.
وتطلب "تسلا" من العملاء وديعة بنحو عشرين ألف يوان بشكل مسبق من أجل حجز السيارة ثم تحدد موعد تسلمها في وقت لاحق.
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