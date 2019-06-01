شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر شهرية في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط طلب على المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل تصاعد النزاعات التجارية بعد تصريحات وتهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وأفاد "ترامب" بأن الإدارة الأمريكية سوف تفرض رسوما جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك في العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وذلك بسبب فشلها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

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وأضاف "ترامب" بأنه يتوقع خروج شركات السيارات الأمريكية من المكسيك والعودة إلى الوطن مع إمكانية زيادة الرسوم على واردات من الجارة الجنوبية إلى 25% بحلول أكتوبر/تشرين الأول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.1 نقطة، وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% وأغلق عند 14.567 دولار للأوقية، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1% وخسائر شهرية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 14.67 دولار وأقل سعر عند 14.46 دولار.