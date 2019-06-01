شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتعافى جزئياً ويعاود الارتفاع أعلى 1.26 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم ليتعافى جزئياً من الخسائر التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" الاستقالة من منصبها في السابع من يونيو/حزيران.



وواجه الجنيه الإسترليني ضغوط بيع في ظل عدم اليقين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل إلى اتفاق بعد يضمن وجود مزايا للمملكة المتحدة داخل التكتل الموحد بعد الخروج.



ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست" الذي أقره الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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وفشلت "ماي" وفريقها في التوصل إلى توافق على اتفاقها الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات هذا العام.



ومن جانبه، أكد زعيم حزب العمال "جيريمي كوربين" إمكانية الدعوة إلى عقد استفتاء جديد بشأن "بريكست" لاستطلاع آراء الشعب البريطاني وإمكانية تغيير رأيه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2632، وسجل أعلى سعر عند 1.2639 وأقل سعر عند 1.256.