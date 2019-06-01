الذهب يسجل أعلى إغلاق في أكثر من 7 أسابيع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وسط انخفاض واسع النطاق للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى هبوط أسواق الأسهم نتيجة الحرب التجارية وتصاعد النزاعات.
يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي كشف من خلالها عزم إدارته فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك نتيجة عدم بذل ما يكفي من الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية.
وأفاد "ترامب" بأن هذه الرسوم الجمركية ربما تصل إلى 25% بحلول أوائل أكتوبر/تشرين الأول لو لم تبذل المكسيك الجهود التي يراها الرئيس الأمريكي مناسبة.
وعلى أثر الحرب التجارية، توقع بنك "جيه بي مورجان" خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة مرتين بنهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم اغسطس/آب بنسبة 1.5% إلى 1311.1 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ العاشر من أبريل/نيسان.
وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%، بينما سجل مكاسب شهرية في مايو/أيار بنسبة 2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1311.1 دولار وأقل سعر عند 1287.7 دولار.
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