الاقتصاد

الدولار الأمريكي ينخفض مع تصاعد النزاعات التجارية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية حيث ساد المزيد من القلق بشأن الحرب التجارية مع فتح جبهة جديدة هذه المرة بين الولايات المتحدة والمكسيك.


وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه ينوي فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع الواردات من المكسيك بداية من العاشر من يونيو/حزيران رداً على عدم منعها للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عبر الحدود إلى الأراض الأمريكية.

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وأضاف "ترامب" بأن هذه الرسوم الجمركية سوف ترتفع إلى 25% بحلول أوائل أكتوبر/تشرين الأول القادم لو لم تمنع المكسيك عصابات التهريب والهجرة غير الشرعية.


ومن ناحية أخرى، كانت بيانات حكومية قد أظهرت ارتفاع إنفاق المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.3% خلال أبريل/نيسان بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.5%.


وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.

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