شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة للمرة الأولى في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن عدد حفارات الخام ارتفع في الولايات المتحدة بثلاثة حفارات إلى إجمالي 800 خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض عدد حفارات الغاز الطبيعي بحفارين اثنين إلى 184 حفاراً هذا الأسبوع، بينما ارتفع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز بحفار واحد إلى 984.

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