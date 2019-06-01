شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يهبط إلى 55 دولاراً..و"برنت" يتراجع 3.2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم متأثرة بتصاعد الحرب التجارية وظهور نزاعات تجارية أخرى ربما تقلل الطلب العالمي على الخام، وذلك في انتظار بيانات "بيكر هيوز".



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المكسيك بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع صادراتها للولايات المتحدة بداية من العاشر من يونيو/حزيران.



وذكر "ترامب" بأن هذه التعريفات ستزيد إلى 25% بحلول أكتوبر/تشرين الأول، وذلك ردا على عدم بذل مكسيكو سيتي ما يكفي من الجهود لوقف المهاجرين الشرعيين من عبور الحدود إلى الأراضي الأمريكية – على حد قوله.

Advertisements



ومن المنتظر اليوم إصدار شركة "بيكر هيوز" لبيانات أنشطة الحفر في أمريكا عن الأسبوع الجاري لمعرفة وتيرة إنتاج واشنطن من الخام.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:20 جرينتش بنسبة 2.8% إلى 55 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 56.6 دولار وأقل سعر عند 54.7 دولار.



وهبط "برنت" بنسبة 3.2% إلى 64.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.2 دولار وأقل سعر عند 64.3 دولار.