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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي متأثراً بتهديدات الرئيس "دونالد ترامب" للمكسيك بتعريفات جمركية، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وكان "ترامب" قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على واردات بلاده من جميع السلع المكسيكية بداية من العاشر من يونيو/حزيران نتيجة ما يراه بعدم اتخاذ مكسيكو سيتي ما يكفي من الجهود لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة.
وأفاد "ترامب" ان هذه الرسوم الجمركية قابلة للزيادة وربما تصل إلى 25% بحلول أكتوبر/تشرين الأول لو رأت واشنطن عدم بذل جهود لوقف تجار المخدرات والهجرة غير الشرعية من دخول بلاده.
وينذر ذلك بفتح المزيد من الجبهات في الحرب التجارية بين واشنطن من جهة ودول وتكتلات من جهة أخرى كأوروبا واليابان.
وكانت بيانات حكومية قد أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في قراءته الشهرية بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون نموا بنسبة 0.4%.
وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7396، وسجل أعلى سعر عند 0.7416 وأقل سعر عند 0.7367.
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