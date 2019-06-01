شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في أمريكا في الشهر الجاري نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر "متشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين إلى 100 نقطة في مايو/أيار، بينما توقع محللون انخفاضه إلى 102 نقطة.

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