شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط متأثرةً بتهديدات "ترامب" للمكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم مع تصاعد الحرب التجارية وفتح الولايات المتحدة جبهة جديدة في هذا النزاع.



وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على واردات الولايات المتحدة من المكسيك بسبب ما يراه من عدم بذلها جهودا في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده.



وأوضح "ترامب" بأن هذه الرسوم الجمركية سيتم فرضها بداية من العاشر من يونيو، وسوف تزيد تدريجيا بناء على عدم نجاح مكسيكو سيتي في وقف تدفق المهاجرين إلى الحدود مع الولايات المتحدة.

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وفي سياق آخر، أعلنت الصين أنها تعد قائمة من الشركات الأمريكية التي ربما تفرض عليها حظراً في رد واضح على الحظر الذي فرضته أمريكا على "هواوي".



وكشف بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.5%.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل نحو 300 نقطة) إلى 24874 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 93 نقطة) إلى 7474 نقطة، بينما هبط "ستاندرد أند بورز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 2757 نقطة.