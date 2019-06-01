شكرا لقرائتكم خبر عن المخاوف بشأن الطلب تقود النحاس نحو تسجيل خسائر شهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مواصلةً خسائرها في ظل القلق حيال الحرب التجارية بالإضافة إلى صدور بيانات صناعية ضعيفة في الصين.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انخفض إلى 49.4 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون تسجيل القراءة 49.9 نقطة الأمر الذي ينذر بقلق إزاء النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وفي جبهة تجارية جديدة، هدد الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع السلع التي تستوردها بلاده من المكسيك.



وأفاد "ترامب" أن هذا القرار يأتي ردا على عدم بذل الحكومة المكسيكية ما يكفي من الجهود الرامية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى داخل الأراضي الأمريكية.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 2.64 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.65 دولار وأقل سعر عند 2.62 دولار.