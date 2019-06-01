4 بنوك تحذر عملاءها من الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم تجنبًا للاحتيال

كتبت- منال المصري:
بدأت بعض البنوك العاملة في مصر توجية رسائل تحذيرية لعملائها بعدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم المصرفية تجنبًا لوقوعهم في محاولات النصب والاحتيال من مجهولين.
ووجهت 4 بنوك رسائل عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك أو من خلال الخط الساخن، قالت فيها إنها رصدت تلقي العملاء رسائل وهمية باسم البنك تطلب منهم بعض المعلومات على حساباتهم المصرفية والبطاقة الائتمانية لفوزهم بجائزة وهو ما حدا بها تحذير العملاء من الاستجابة مع هذه الرسائل.
وهذه البنوك هي الأهلي ومصر وكريدي أجريكول والعربي الأفريقي.
وأرسل بنك مصر- عبر صفحته...
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