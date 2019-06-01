شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 1-6-2019 وفق آخر التحديثات فى سوق الصاغة، وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا وطلبا فى مصر 610 جنيهات للجرام، مرتفعا 4 جنيهات عن أسعار أمس.
وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا 1.4% على مدار اليومين الماضيين، لترتفع أوقية الذهب إلى 1305 دولارات، لتكسر حاجز المقاومة 1300 دولار، عقب تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 5% على سلع مكسيكية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
يقدم ”الخليج 365” خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفية.
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.