أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 610 جنيهات للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 1-6-2019 بقيمة 4 جنيهات، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا وطلبا فى مصر 610 جنيهات للجرام، مع استمرار صعود سعر الذهب عالميا. وسجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا 1.4% على مدار اليومين الماضيين، لترتفع أوقية الذهب إلى 1305 دولارات، لتكسر حاجز المقاومة 1300 دولار، عقب تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 5% على سلع مكسيكية. أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار الذهب 21 سجل 610 جنيهات للجرام عيار 24 سجل اليوم 698 جنيها للجرام عيار 18 سجل اليوم 522.75 جنيه Advertisements الجنيه الذهب 4880 جنيها أوقية الذهب 1305 دولارات. يقدم ”الخليج 365” خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية. أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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