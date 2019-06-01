شكرا لقرائتكم خبر عن قرار بتشكيل المجلس الأعلى للتمور بعضوية كافة القطاعات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتان الأعلى إنتاجاً للتمور على مستوى الجمهورية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وكذلك مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، وممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن ثلاثة أعضاء نيابةً عن مزارعى النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر، وعضوين عن مصنعى ومصدرى التمور .

وقالت الوزارة فى بيان رسمى، أن تشكيل هذا المجلس يعد من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة التى أعدتها الوزارة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية، وأن المجلس يستهدف العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للإرتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية والوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين.

وأضافت، أن المجلس يركز أيضاً على العمل على توفير فرص عمل جديدة فى مجال التمور، وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور استناداً إلى الأسس العلمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن العمل على تنفيذ إستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر وكذا العمل على تطوير وتنمية كافة حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالتمور.

وأشار البيان إلى أن المجلس سيقوم فى سبيل تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمور لمباشرة عدد من المهام التى تتضمن تقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات التى تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، وكذا وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة والإستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.

ولفت البيان أن المهام التى سيقوم بها المجلس تتضمن أيضاً تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المزورعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور ووقاية النخيل والتمور من الآفات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة وبصفةٍ خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وكذا تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة وربط الصناعة بالبحث العلمى لدعم الإبتكار فى قطاع التمور.‎

وأضاف أن المجلس سيقوم بالتشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر، والترويج لإستثمارات جديدة فى مجال زراعة وإنتاج التمور وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير مخلفات التمور، وزيادة التسويق على المستوى المحلى للتمر المجمد والطازج والمصنعات وزيادة الصادرات من التمور غير المصنعة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية من خلال استحداث آلية للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف الترويج للتمور المصرية كبديل آمن وأعلى فى الجودة من تمور الدول المنافسة.

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وإنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات اللازمة للخطة لضمان جودة إدارة هذا الشعار، فضلاً عن وضع خطة لتطوير القطاع فى سلسلة الإمداد والتوريد وآلية للتنفيذ طبقاً لإستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر، وتبنى إنشاء المناطق اللوجيستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف المختلفة على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم أداء الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس أداءها.

وقد نص القرار على عقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد فى أى وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة فى مجال عمله وذلك أثناء انعقاده، كما يجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء فى مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت على أن تصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.‎

ويشكل المجلس أمانة فنية برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى وعضوية كل من المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية والمدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومدير المعمل المركزى للنخيل بحيث تتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية فى أعمال المجلس.