شكرا لقرائتكم خبر عن كوبنهاجن.. تاريخ وحداثة وتراث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من السهل جداً أن تقع في حب مدينة كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، فهي مدينة تجمع بين التاريخ والحداثة والتراث والابتكار. وتتميز بمبانيها وطقسها المعتدل ومطبخها التقليدي الشهي والذي يتكون أساساً من الأسماك واللحوم، إلا أن العاصمة الاسكندنافية لا تعد وجهة رخيصة. والمثير للدهشة أن هناك الكثير من التجارب والأنشطة التي لا تكلف شيئاً من بينها زيارة المعالم السياحية. ونعرض عليكم في هذا السياق بعض الوجهات السياحية الشهيرة في هذه المدينة الرائعة ولن تكلفك هذه الزيارة شيئاً:



استكشف مدينة نيهافن



نيهافن هي منطقة الميناء الجميلة في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن. والبيوت الملونة على جانبي القناة والسفن الخشبية تعد عامل الجذب الرئيسي في المدينة. بنيت البيوت القديمة الخلابة في نيهافن في القرن ال17، وتحولت العديد منها اليوم إلى مطاعم ومقاهٍ. ويعد المنزل رقم 9 من أقدم المنازل التي بنيت في المدينة؛ حيث يعود لعام 1661، إضافة إلى المنزل رقم 20، الذي كان يعود للمؤلف الشهير هانز كريستيان أندرسن الذي عاش فيه في عام 1835.



قصر كريستيانسبورج



يقع قصر كريستيانسبورج وسط مدينة كوبنهاجن، ويُعد مقراً للبرلمان الدنماركي، ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية. كما يتم استخدام عدة أجزاء منه لاستخدامات أخرى، كغرف الاستقبال الملكي، وتعود ملكية القصر للدولة الدنماركية، وقد بني في مكان قلعة كوبنهاجن على ثلاثة مراحل ابتداءً من عام 1745. ويُعد مُصلّى القصر جزءاً من قصر كريستيانسبورج الذي هو تحت تصرف العاهل الدنماركي. ويُستخدم لإحياء المناسبات الدينية.



التنزه على ميناء كوبنهاجن



يتهافت الزوار من جميع أنحاء العالم سنوياً؛ لزيارة منزل هانز كريستيان أندرسن، وتمثال حورية البحر الصغيرة التي تجلس على صخرة في مرفأ كوبنهاجن. وقد نُحت التمثال من البرونز على يد الفنان إدوارد اريكسن في عام 1913 وترجع قصة التمثال كما وصفها هانز كريستيان اندرسن، إلى أن حورية البحر قد خرجت من أعماق البحر؛ لأنها كانت تحب الأمير وكانت تريد من الأمير أن يسقط في حبها؛ ولكنه للأسف لم يحبها، فعادت إلى البحر.



متاحف وآثار

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يوفر عدداً كبيراً من المتاحف في كوبنهاجن دخولاً مجانياً للزوار ليوم واحد خلال الأسبوع، في حين يقدم متحفا الدنمارك الوطني (ناشونال موسيت) و«كونست شتاتنز» دخولاً مجانياً طوال الأسبوع. ويقع المتحف في قصر قديم، ويضم العديد من الآثار التي تروي عصور الفايكينج والنهضة وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية.



التبضع في مجمع ستروجيت



ستروجيت هو المقصد الأول لعشاق التسوق في كوبنهاجن، ويعد الشارع الأطول لتسوق المشاة في المدينة؛ حيث يحاط الشارع بالمحال التجارية، بداية من محال العلامات التجارية الكبرى، وحتى محال بيع التجزئة الرخيصة، والمحال في الشارع تفتح يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، جنباً إلى جنب مع مجموعة من محال بيع الهدايا التذكارية، إضافة إلى الموسيقيين الذين يمتعون المارة بموسيقاهم.



زيارة الحدائق



من أبرز معالم كوبنهاجن حدائق تيفولي التي تقدم أنواعاً عديدة من أشكال الترويح كركوب الخيل والباليه والحفلات الموسيقية، ناهيك عن الحدائق الخضراء التي تحيط بقلعة روزنبورج التي بنيت في عام 1600. وتعد حديقة «باكن» من أهم معالم السياحة في العاصمة الدنماركية والتي تقع تحديداً داخل غابات دايريهافن، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها أن الحديقة تعد أقدم حديقة ألعاب ترفيهية في العالم، وتضم ألعاب ترفيهية.



حديقة الحيوان الوطنية



تُعد حديقة حيوانات كوبنهاجن من أهم الأماكن السياحية في الدنمارك ومن أقدم حدائق الحيوانات في أوروبا كلها؛ حيث تم افتتاحها في عام 1859 وكانت في ذلك الوقت أصغر مما هي عليه الآن وتم توسيعها تدريجياً فيما بعد، وتضم الحديقة 264 نوعاً مُختلفاً من الحيوانات أشهرها الزراف والفيلة والأسود والزواحف.



أكبر حوض أسماك



يُعد الإكواريوم الوطني أكبر حوض للأسماك في شمال أوروبا، ويقع في كوبنهاجن على شاطئ ميناء كاستروب، ويعود افتتاحه لعام 2013. وكان السبب وراء إنشائه هو نشر المعلومات التي تخص الكائنات التي تعيش في البحار والأنهار، ومساعدة المشاريع العلمية وأيضاً للمساعدة في تحسين المعاهد العلمية؛ ولذلك كان الغرض من إنشائه لأهداف علمية بحتة، وسرعان ما أصبح من أهم معالم الدنمارك.