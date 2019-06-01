النفط صوب أكبر انخفاض له منذ 6 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم على واردات المكسيك، ما ساهم بزيادة حدة التوترات التجارية، وأثر في توقعات الطلب.

وتراجع سعر عقود برنت الآجلة إلى 64.91 دولار، منخفضاً 1.96 دولار عن إغلاق الجلسة الماضية، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.31 دولار للبرميل، بانخفاض 1.28 دولار.

ويتجه خام برنت إلى انخفاض بنسبة 11% في شهر مايو/‏ أيار، في حين ستبلغ نسبة انخفاض خام غرب تكساس الوسيط 13%، وهي أكبر خسائر شهرية منذ نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

من جهته، أظهر مسح لرويترز، أمس، أن من المرجح أن تبقى أسعار خام برنت قرب 70 دولاراً لبقية العام، نظراً للمخاطر المتصاعدة المتعلقة بالإمدادات بسبب توترات الشرق الأوسط، وموازنتها، إثر المخاطر المتعلقة بالطلب الناشئة عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتوقع المسح الشهري الذي استقصى آراء 43 اقتصادياً ومحللاً، أن يبلغ متوسط سعر برنت 68.84 دولار للبرميل في 2019، من دون تغير يذكر عن السعر الذي تنبأ به المسح السابق وهو 68.57 دولار، لكنه يزيد على متوسط خام القياس العالمي منذ بداية العام والبالغ 66.80 دولار.

وقالت دانييلا كورسيني، الاقتصادية في إنتيسا سان باولو «تدعم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط علاوة المخاطر المحسوبة حالياً في أسعار الخام، وأبرز المخاطر التي تواجه أسواق الخام العالمية هي تعطل الممرات التجارية الهامة».

وانزلق برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل بقليل هذا الأسبوع ليهبط إلى مستويات لم تُسجل منذ بداية شهر مارس/‏ آذار. وكان الخام صعد في وقت سابق هذا العام ليقترب من أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 75.60 دولار في إبريل/‏ نيسان، مرتفعاً 50 في المئة من أدنى مستوياته فيما يقرب من عام ونصف العام المسجل في ديسمبر/‏ كانون الأول.

وتضافرت عوامل العقوبات الأمريكية على فنزويلا، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي تخضع أيضاً لعقوبات خانقة، وتقليل الإمدادات من جانب منظمة (أوبك) لتتسبب بارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، ساهم ارتفاع الإنتاج الأمريكي والمخاوف بشأن آثار الخلاف التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين، في كبح زيادات الأسعار.

وتوقع المحللون زيادة الطلب العالمي على النفط بين 1.2 و1.4 مليون برميل يومياً في 2019، مقارنة بتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي قدرت الزيادة في وقت سابق هذا الشهر عند 1.38 مليون برميل يومياً. وحذر المحللون من أنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوياتها التي سجلتها في وقت سابق هذا العام، لأن أي فجوة في الإمدادات سيقابلها تدخل من «أوبك»، ووفرة في الإنتاج الأمريكي من النفط.

وأظهر المسح أيضاً، أن من المتوقع أن يصل سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى 60.62 دولار للبرميل في المتوسط هذا العام، مقارنة مع 60.23 دولار في توقعات إبريل/‏ نيسان. وبلغ متوسط أسعار خام غرب تكساس الوسيط 58 دولاراً منذ بداية العام الحالي.