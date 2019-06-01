شكرا لقرائتكم خبر عن مناطق ساحرة للاستمتاع بـ «شمس منتصف الليل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي يُكمل فيه كوكبنا دورته السنوية حول الشمس، تشهد أجزاء من العالم تقلبات موسمية مثيرة بفضل ميل محور الأرض، وبين شهري إبريل وسبتمبر، يميل نصف الكرة الشمالي نحو الشمس، ما ينتج عنه أيام أطول وطقس دافئ. وتواجه الوجهات القريبة من الدائرة القطبية الشمالية ظاهرة فلكية تدعى «شمس منتصف الليل».

وبالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة ومشهد غروب الشمس، يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة خلال الليل ومشاهدة الحياة البرية وحضور المهرجانات الفنية في هذه الأيام الطويلة. خطط لرحلتك خلال الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 يونيو، عندما تكون الشمس مرئية لمدة 24 ساعة في أقصى الشمال. إليكم فيما يلي أماكن للتمتع بشمس الصيف هذا العام.



1- ريكيافيك «آيسلندا»

متى تذهب: تكون الشمس ظاهرة في منتصف الليل من 16 إلى 29 يوليو. احصل على تذكرة لمهرجان «سيكريت سولسيتايس» الموسيقي الذي يقام من 21 إلى 23 يوليو.

مكان الإقامة: يمكنك الإقامة في فندق «آرستي 101» أو الحجز في فندق «آيجا جولدزمند»، والذي يقع على مسافة قريبة من جميع مناطق الجذب الرئيسية في ريكيافيك.

قد تكون آيسلندا معروفة بظاهرة الشفق القطبي خلال فصل الشتاء، لكن الأيام الصيفية الطويلة تغيّر المشهد هناك. اجعل ريكيافيك مقراً لك، وتمتع بالسباحة في وقت متأخر من الليل، أو استجم في إحدى برك المياه الحرارية في المدينة. خطط في المساء لزيارة شلال أوكسارارفروس الواقع في متنزه ثينجفيلر الوطني، وهو أحد المواقع المدرجة في لائحة التراث العالمي في اليونيسكو. انطلق في جولات تجديف بالكاياك في خليج فاكسافولي، أو اكتشف الحياة البحرية واستمتع بمشاهدة الحيتان عبر جولات «كالتا ويل ووتش».



2- فيربانكس « ألاسكا»

متى تذهب: خطط لرحلتك في 23 يونيو، لحضور مهرجان شمـس منتصف الليل في فيربانكس.

مكان الإقامة: احجز غرفة في فندق «كابتن كوك» التاريخي أو فندق «أنكوريج جراند».

على الرغم من أنه يمكنك قضاء أيام مشمسة طويلة في مدن بولاية ألاسكا مثل أنكوريج، إلا أن فيربانكس تبقى الأفضل والأكثر تميزاً. وأفضل طريقة للوصول إلى المدينة هي عبر القطار: ابدأ رحلتك من أنكوريج وتوجه شمالاً عبر خط السكك الحديدية. يمكنك التوقف في متنزه دينالي الوطني لمشاهدة الموظ والدببة، قبل التوجه إلى فيربانكس. وبين منتصف مايو وأواخر يوليو، يمكنك مشاهدة الشمس لبضع ساعات كل ليلة، وهو وقت مثالي لاستكشاف طبيعة المدينة.



3- أبيسكو ـ «السويد»



متى تذهب: تمتع بشمس منتصف الليل في السويد بين أواخر مايو ويوليو.

مكان الإقامة: يمكنك حجز غرفة في فندق «أبيسكو جيستهاوس» أو فندق «أبيسكو توريست تيشن» القريب من الحديقة العامة.تعتبر مدينة أبيسكو موطناً لمحطة أرورا سكاي والمكان الأمثل لمشاهدة الشفق القطبي في شمال السويد. وخلال أشهر الصيف، تغمر الشمس المدينة ويشع ضوءها لمدة 24 ساعة يومياً. وبين أواخر يونيو ومنتصف يوليو، تقدم محطة أرورا سكاي جولة ب التلفريك .



4- لونجييربين سفالبارد «النرويج»

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متى تذهب: لا تغرب الشمس في لونجييربين بين منتصف إبريل ومنتصف يوليو.

مكان الإقامة: يمكنك الحجز في فندق «فنكن لودج» المطل على نهر جليدي أو المبيت في فندق «ماري آن بولاريج» الريفي والذي يقع على مسافة قريبة من المواقع السياحية في المدينة.إن أفضل مكان في النرويج للاستمتاع بأشعة الشمس لأقصى وقت ممكن هو مدينة لونجييربين في أرخبيل سفالبارد، حيث لا تغرب الشمس لمدة 4 أشهر. احجز رحلة بحرية لمشاهدة الأسماك والحيتان وحيوانات الفظ.



5- وايت هورس يوكون «كندا»



متى تذهب: تكون فترة النهار أطول بين أواخر مايو وأوائل يوليو.

مكان الإقامة: احجز غرفة في أحد الفنادق المريحة في المدينة مثل منتجع «نورثرن لايتس» أو فندق «هيدين فالي».

تجلب أشهر الصيف معها أياماً مشمسة لجميع أنحاء شمالي كندا، ومدينة وايت هورس، هي نقطة انطلاق رائعة في رحلة على طول طريق كلوندايك السريع البالغ طوله 445 ميلاً إلى مدينة داوسون التي يعود تاريخها إلى فترة حمى الذهب. ويتبع الطريق السريع تقريباً المسار الذي سلكه المنقبون عن الذهب في عام 1898.

يمكنك حجز رحلة لمتنزه كلوان الوطني، الذي يبعد ساعتين بالسيارة عن وايت هورس.

6- هلسنكي وضواحيها «فنلندا»

متى تذهب: لا تغرب الشمس في روفانييمي من أوائل يونيو إلى بداية يوليو. خطط لرحلتك خلال مهرجان سودانكيلا للأفلام والذي يقام في الفترة بين 12 إلى 16 يونيو.

مكان الإقامة: يمكنك الإقامة في فندق «كلاوس كيه» أو حجز غرفة في فندق «ليليا روبرتس».

على الرغم من أنها مركز حضري غني بالثقافة إلاّ أن طبيعة هلسنكي الخلابة تحيط بالمدينة وتوفر الكثير من المغامرات والأنشطة المثيرة بدءاً من قوارب الكاياك التي تنطلق إلى جزر الأرخبيل وصولاً إلى التنزه على شواطئها والمشي في غاباتها وحدائقها المشذبة. ويستمتع سكان هلسنكي بأشعة الشمس لمدة 19 ساعة خلال الصيف. وفي أقصى الشمال، تقع بلدات قريبة مثل روفانييمي وسودانكيلا، حيث مهرجانات الرقص وحمامات البخار المفتوحة طوال اليل والغطس في البرك الجليدية.



7- نوك ـ «جرينلاند»



متى تذهب: تكون الشمس مرئية في منتصف الليل من 17 إلى 29 يونيو.

مكان الإقامة: احجز غرفة في فندق «جرينلاند اسكيب» أو توجه إلى فندق «هانس ايدج» إذا كنت تبحث عن تجربة أكثر فخامة.

بالنسبة للسياح الذين يبحثون عن شيء جديد، فلا يوجد خيار أفضل من نوك، عاصمة جرينلاند، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرحلات الجوية الدولية من أيسلندا والدنمارك. يعتبر يونيو من أفضل الأشهر للقيام بجولات وسط المياه الجليدية ومشاهدة الحيتان التي تمرح على طول الشريط الساحلي في جرينلاند، أو الاستمتاع بمياه الينابيع الساخنة، وسط الجبال الجليدية والمناظر الطبيعية الساحرة.



8- سانت بطرسبرج ـ «روسيا»



متى تذهب: بين أوائل يونيو ويوليو.

مكان الإقامة: استمتع بحسن الضيافة في فندق «أستوريا» التاريخي.

تحتفل روسيا بشمس منتصف الليل خلال مهرجان الفنون السنوي في يونيو من كل عام. وخلال الصيف استمتع بمشاهدة الجواهر المعمارية الخلابة في سانت بطرسبرج، مثل قصر الشتاء وكاتدرائية كازان، واترك لنفسك متسعاً من الوقت للتجول في متحف الهيرميتاج لمشاهدة مجموعة من المعروضات الفنية التي تحظى بشهرة عالمية. ومن خلال التجول في دلتا نهر نيفا، فإن مدينة سانت بطرسبرج توفر الاستمتاع بفنون وأنشطة ترفيهية ليلية ومطاعم فاخرة.