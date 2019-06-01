تقنية تغير قواعد تصميم السيارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طورت شركة «فولفو» تقنية جديدة تتيح لمصممي ومهندسي السيارات لديها فرصة قيادة أي جيل جديد من السيارة لمدة سنوات قبل إنتاج السيارة بالفعل، وهو ما يوفر للشركة الكثير من الوقت والمال، ويحسن عوامل الأمان والسلامة في سياراتها.

وذكرت الشركة السويدية المملوكة لمستثمرين صينيين أنها تتعاون مع الشركة الفنلندية الناشئة «فاريو» لإنتاج أجهزة «الواقع المختلط» التي يمكن استخدامها أثناء القيادة. يحمل الجهاز الجديد اسم «فاريو إكس آر-1»، ويسمح لخبراء «فولفو» بإضافة عناصر افتراضية أو خصائص كاملة تبدو حقيقية بالنسبة للسائق، مع إضافة وحدات استشعار للسيارة لأغراض التطوير. وقالت «فولفو»: إنه لا توجد شركة سيارات أخرى تمتلك هذه الإمكانات. (د ب أ)

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