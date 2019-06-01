أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم 1 -6-2019

صدى البلد
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم،السبت ، الموافق 1-6- 2019.
وجاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
عيار 24: 700 جنيه.
عيار 21: 612 جنيها.
عيار 18: 525 جنيها.
الجنيه الذهب: 4900 جنيها.
فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 17.13 جنيه، وشراء 17.01 جنيه.
اليورو: بيع 19.30 جنيه، وشراء 19.18 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.32 جنيه، وشراء 22.18 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.53 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 17.98 جنيه، وشراء 17.87 جنيه
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