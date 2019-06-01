شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 1-6-2019 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم السبت 1-6-2019، أمام الجنيه المصرى، ومن ضمنها سعر كل من الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، وسعر الدينار الكويتى والريال السعودى وفق لأخر تحديثات البنوك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.73 جنيه للشراء.

16.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.75 جنيه للشراء.

16.85 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.72 جنيه للشراء.

16.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.7 جنيه للشراء.

16.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 18.62 للشراء، 18.78 جنيه للبيع وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، 21.11 جنيه للشراء، و 21.3 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.46 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55.02 جنيه للشراء، 55.44 جنيها للبيع.