شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يسجل أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر مع اتساع حروب التجارة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:48 صباحًا, 1 يونيو 2019 م المناطق - الرياض تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة أمس صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) مع اتساع نطاق النزاعات التجارية وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.

وبحسب “رويترز”، هبطت العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام القياسي العالمي برنت عند 66.97 دولار للبرميل، منخفضة 90 سنتا بما يعادل 1.4 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55.92 دولار للبرميل، بانخفاض 67 سنتا أو 1.2 في المائة عن أحدث تسوية لها. وفي وقت سابق بلغ غرب تكساس أدنى مستوياته منذ الثامن من آذار (مارس) عند 55.66 دولار للبرميل.

وتعني التراجعات أن عقود النفط بصدد أكبر خسارة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

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