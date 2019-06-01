شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن شركة مقاولات شيدت السد العالى فى 10معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من أبرز الشركات التى شيدت السد العالى، حيث تولت أعمال الخرسانات والتشييد.

1- هى إحدى الشركات الرائدة في مجال التشييد و ساهمت على مدى 78 عاماً في العديد من المشروعات القومية و أهمها مشروع السد العالي و محطات توليد الكهرباء و صوامع الغلال ومحطات الصرف الصحي و تنقية مياه الشرب و الخزانات الأرضية والعلوية و مصانع الغزل والنسيج بكافة أنحاء الجمهورية و مصانع الأسمنت ومصانع أخرى كثيره وأعمال الطرق والكباري والأنفاق.

2- قامت الشركة بتنفيذ أجزاء من الطريق الدائري للقاهرة الكبرى و إنشاء العديد من المباني الرياضية وحمامات السباحة والإنشاءات البحرية والمباني العامة والمدارس والمعاهد والجامعات والقرى السياحية والفنادق ودور المحاكم.

3- خارج مصر شيدت الشركة العديد من المشروعات في الدول العربية والأفريقية وهي السعودية والكويت والإمارات وعُمان و العراق و ليبيا و السودان وإثيوبيا وجيبوتي.

4 - لدى الشركة مصانع لإنتاج الطوب الأسمنتي والبلاط والمنتجات الخرسانية وورش النجارة والأشغال المعدنية والألومنيوم وتقوم بإنتاج وبيع الخرسانه الجاهزه بمحطات ميت غمر والعاشر من رمضان.

5 - من أهم الأهداف المستقبلية للشركة تنفيذ خطة طموحة خلال الخمس سنوات القادمة ليصل حجم الأعمال إلى 3500 مليون جنيه تدريجياً.

6 - التركيز على عطاءات الجهات التي تتميز بتوافر تمويل مشروعاتها وسرعة سداد المستحقات وسرعة إنهاء مشروعات الجهات التي لا تتمتع بتلك المزايا مع سرعة تسليم العمليات المتعثرة.

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7 - حل مشاكل ديون التأمينات الاجتماعية والضرائب والبنوك وبعض الجهات الأخرى بسداد جزء من تلك الديون مع إلتزام الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالمساهمة مع الشركة في السداد أولاً بأول.

8 - إعادة تقييم أصول الشركة التي تقل قيمتها الدفترية كثيراًعن القيمة السوقية لتصحيح هيكل الشركة لخفض قيمة العجز المرحل وتحسين صافى حقوق الملكية.

9- الاستمرار فى تطويرمحطات خلط الخرسانة المملوكة للشركة لمنافسة الشركات المنتجة الأخرى.

10- سرعة متابعة موقف مطالبات الشركة بمستحقاتها المعروضة علي لجان تحكيم أو القضاء بمصر أو في الخارج والإهتمام بزيادة حجم أعمال فروع الشركة الخارجية بالسودان وأثيوبيا نظراً لخبرة الشركة الكبيرة هناك.