«فولفو» توفّر أداة لإضفاء طابع شخصي على السيارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تقدم شركة المشروعات التجارية - فولفو، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات، لعملائها مزيداً من المرونة في اختيار مواصفات سياراتهم من فولفو بفضل الأداة التي أطلقتها حديثاً لتحديد المواصفات. وتسمح أداة اختيار مواصفات السيارات للعملاء بتحديد خياراتهم من طرازات فولفو من مختلف المحركات والعديد من تراكيب الألوان والإطارات والتنجيد واللمسات الخارجية والباقات والخيارات المتاحة. كما توفر الأداة تجربة تفاعلية سهلة ومتميزة من خلال اختيار العرض النهائي للخيارات لاستعراض السيارة من الداخل والخارج وفقاً للمواصفات التي حددها العملاء.

وعند اكتمال عملية الاختيار، يتلقى المستهلك ملخصاً بالتفاصيل والمواصفات المختارة التي يمكن تنزيلها وحفظها عبر رمز فريد أو من خلال البريد الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصور التي تستعرض تلك الخيارات.

وقال هاكان سامولسن الرئيس التنفيذي لدى فولفو للسيارات: «يشهد قطاعنا تغيرات جمّة. فبدلاً من الاكتفاء بصنع السيارات وبيعها، أصبحنا نزود العملاء بحرية التنقل بطريقة آمنة ومستدامة تحمل طابعاً شخصياً. نوفر للعملاء إمكانية الحصول على سيارة مع خدمات جديدة وجذابة في أي مكان وزمان». بدوره، قال فاردين سارا المدير العام لدى المشروعات التجارية: «يتهيأ قطاع السيارات لأكبر ثورة تتمثل في رحلة العملاء، حيث يفضل العملاء الانتقال من موقع إلكتروني إلى آخر بدلاً من التنقل بين وكالات السيارات، وهو ما يؤكد الأهمية في التركيز على الريادة الرقمية وإضفاء تجربة ذات طابع شخصي أكبر للعملاء وتزويدهم بالسيارات بالطريقة التي يريدون».