شكرا لقرائتكم خبر عن «وصل» تمنح «سانجيونج» عقد «دبي 1» بقيمة 617 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مُنحت شركة «سانجيونج» للهندسة والبناء الكورية الجنوبية عقد بناء بقيمة 168 مليون دولار (617 مليون درهم) لتشييد برج «دبي 1» السكني المكون من 44 طابقاً الذي تملكه مجموعة وصل لإدارة الأصول.

ويقع «دبي 1» في حي الكفاف بين مبنى اتصالات، ومتنزه زعبيل، ويتكون من برجين، الأول يقع على مساحة تبلغ 10.1 هكتار، والثاني على 9.6 هكتار.

وصمم البرجان على شكل رقم «1» ويواجه كل منهما الآخر. وسيتم ربط الطوابق من 35 إلى 42 في المشروع بجسر عبور، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة «مايل بيزنس» اليومية الكورية. (وكالات)

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