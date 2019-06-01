رأس الخيمة تتوقع أعداداً كبيرة من الزوار خلال إجازة العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تترقب إمارة رأس الخيمة استقبال العديد من عشاق المغامرات والزوار الذين يرغبون باستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة؛ ليتمتعوا بتجربة لا تنسى خلال عطلة عيد الفطر المبارك. ويأتي ذلك في ضوء الشعبية المتزايدة التي تحظى بها الإمارة بين سكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «نظراً لتنوع العروض السياحية التي توفرها إمارة رأس الخيمة وسهولة الوصول إليها وشعبيتها المتنامية، فإننا نترقب قدوم عدد كبير من الزوار إلى الإمارة، وارتفاع معدلات إشغال الفنادق خلال عطلة العيد المقبلة؛ إذ يمكن للزوار اختبار مغامرات عالمية المستوى، والتمتع بتجارب فاخرة، أو ببساطة الاسترخاء مع أفراد عائلتهم وتمضية أوقات ممتعة. فالجبال الشاهقة، والشواطئ الخلابة، والصحاري المذهلة، والواحات الخضراء، هي بعض من المعالم الفريدة التي يمكن الاستمتاع بها في رأس الخيمة. ونتقدم في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بالتهاني للجميع؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، ونتمنى لزوارنا الاستمتاع بتجارب لا تنسى في إمارتنا الجميلة».

وخلال عطلة عيد الفطر هذا العام، يمكن للأصدقاء والعائلات الذين يبحثون عن قضاء عطلة في وجهة استثنائية تجربة مجموعة من الأنشطة والعروض الفندقية في رأس الخيمة بأسعار مميزة.

وتوفر إمارة رأس الخيمة وجهة مثالية للسياح والمقيمين الباحثين عن الاستجمام على الشواطئ الرملية البيضاء، والمغامرات المشوقة والمنتجعات عالمية المستوى. وبسهولة غير مسبوقة، أصبح بالإمكان الوصول إلى الإمارة عبر خدمة التوصيل المجانية على متن الحافلات من مطار دبي الدولي، والمجهزة بخدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية. وبهدف جعل الوصول إلى قمة جبل جيس أكثر سهولة، توفر الإمارة خدمة جولة جبل جيس (Jebel Jais Tours) المجانية من مدينة رأس الخيمة ومنطقة الحمرا وجزيرة المرجان.

وتعد إمارة رأس الخيمة التي تحتضن الكثير من المعالم الطبيعية والخيارات الترفيهية، وجهة مثالية لقضاء أمتع الأوقات لجميع أفراد العائلة. وبفضل ساحلها الممتد على مسافة 64 كيلومتراً ومناظرها الصحراوية الخلابة واحتضانها لأعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، تعد الإمارة إحدى أكثر الوجهات السياحية تنوعاً على مستوى المنطقة وأفضلها للتمتع بأشعة الشمس الدافئة.