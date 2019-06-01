تقنيات التصوير الاحترافية تقتحم صناعة الهواتف الذكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



أطلقت شركات تصنيع الهواتف الذكية سباقاً محموماً للاستعانة بتقنيات التصوير الاحترافية في هواتفها الذكية الأحدث، سعياً منها لتلبية احتياجات مستخدمي الهواتف المحمولة، لاسيما من الشباب من عشاق التصوير، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واتجهت شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى التعاون مع شركات عالمية عريقة في هذا المجال، حيث باتت قدرات التصوير أحد أهم الخيارات لدى المستخدمين عند اتخاذ قرار استخدام هاتف ذكي من دون آخر، فيما ظهر مصطلح «الهاتف الكاميرا» للاستخدام في السوق.

وأطلقت عدد من الشركات، أبرزها: «هواوي»، و«سامسونج»، و«أوبو»، و«هونر»، و«إتش إم دي» المطورة لهواتف «نوكيا» الحديثة، عدداً من الطرز تتمتع بقدرات تصوير متطورة لم تكن موجودة من قبل.



سامسونج جالكسي إس 10



كشفت «سامسونج»، الستار عن 3 هواتف ضمن مجموعة Galaxy S10 تتمتع بخصائص العدسات الكبيرة الأولى من نوعها في S Galaxy، بمجال رؤية يصل إلى 123 درجة، وإمكانية تسجيل فيديوهات فائقة الدقة والوضوح مع تقنية تثبيت الصورة الرقمية، وتسجيل الفيديوهات بتقنية HDR10+، كما تدعم الكاميرا تقنية الذكاء الاصطناعي بفضل وحدة المعالجة العصبية أوالذكاء الاصطناعي (NPU) التي تتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية من دون الحاجة إلى إعادة ضبط إعدادات الكاميرا المتقدمة يدوياً.



هواوي بي 30

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وأعلنت شركة هواوي عن إطلاق الهاتفين HUAWEI P30، HUAWEI P30 Pro اللذين يتمتعان ب 4 كاميرات ذات تصميم جديد كلياً تقدم قدرات تصوير غير مسبوقة مع كاميرا رباعية العدسات من «لايكا» تسمح ولأول مرة للمستخدم التقاط الصور والفيديوهات التي كان يصعب التقاطها مسبقاً، إضاءة المنخفضة وبوضوح تام.

وذكرت «هواوي» أن الهاتف يقدم قدرة التقريب القوية سوبر زوم (SuperZoom) بالكاميرا الجديدة، عبر إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، و10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتسمح خاصية تسجيل الفيديو المزدوج بتصوير زاويتين من المشهد ذاته في آن واحد، باستخدام كاميرتين في الوقت نفسه، والتقاط للمشاهد بطريقة غير مسبوقة.

وتتيح الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميجابكسل المزودة بحساس سوبر سبكتروم، مزيداً من الإضاءة في الصور الفوتوغرافية الصافية، ومحتوى الفيديو في الظلام، وتتيح عدسة الزاوية العريضة بدقة 20 ميجابكسل التقاط الصورة الواسعة بدءاً من أطول المباني، وحتى المساحات الواسعة،، وتضمن كاميرا 8 ميجابكسل مع سوبر زوم بقوة 5 مرات التقاط التفاصيل، كما توفر كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مثالية.



«أوبو» بكاميرا مخفية



من جانبها أعلنت شركة «أوبو»، الصينية العالمية عن طرح سلسة «رينو»، الأحدث لها في سوق الإمارات والتي ضمت هاتفين جديدين هماOPPO Reno 10x Zoom وReno بكاميرا مبتكرة مجهزة ب 3 عدسات مع تقنية البعد البؤري الكامل، وهي العدسة الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، والعدسة المقرِّبة بدقة 13 ميجابكسل، والعدسة العريضة بدقة 8 ميجابكسل.

وتعمل هذه العدسات معاً على توفير تغطية كاملة للبُعد البؤري بقطر 16 مم -160 مم، ما يوفر قدرة على التقريب 10 مرات.

وتحتوي العدسة الأساسية في هاتفReno 10x Zoom على مثبت بصري (OIS)، إضافة إلى 3 أوضاع تركيز مختلفة، وتساعد هواتف Reno الجديدة على التقاط صور ليلية بجودة احترافية وتتيح وظيفة الوضع الليلي 2.0 فائق الجودة للمستخدمين التقاط صور شديدة الدقة، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K فائقة.

وتعتبر الكاميرا المخفية الأمامية بدقة 16 ميجابكسل من أهم المزايا التي ينفرد بها تصميم هاتف Reno وتساعد هذه الآلية على إظهار الكاميرا عند الحاجة فقط، علاوةً على ذلك، صممت OPPO آلية لاستشعار الهاتف في حالة سقوط لتقوم بإخفاء الكاميرا تلقائياً لحمايتها من التحطم.



نوكيا ب 5 كاميرات



أعلنت شركة HMD العالمية، المطوّرة لهواتف «نوكيا»، مؤخراً طرح 4 هواتف ذكية جديدة بنظام أندرويد، تضمّ أوّل هاتف في العالم مجهّز ب 5 كاميرات خلفية فردية، وهو هاتف نوكيا نوكيا 9 بيور فيو، الذي يتوافر في سوق الإمارات قريباً بنظام زايس للبصريات ZEISS Optics ليضع الجيل التالي من تكنولوجيا التصوير الحاسوبي في متناول هواة التصوير الأكثر تقدّماً.

وذكرت الشركة أن كلّ صورة يتمّ التقاطها بواسطة هاتف «نوكيا نوكيا 9 بيور فيو» تأتي بنطاق ديناميكي عالي HDR، حيث تعمل الكاميرات ال 5 على التقاط الصورة بالتوازي وتصهرها معاً في صورة واحدة بوضوح 12 ميجابيكسل، مع نطاق ديناميكي فائق، وعمق ميداني.

وأضافت أنه تمّ تصميم هاتف «نوكيا نوكيا 9 بيور فيو» ليلبي خصيصاً احتياجات عشّاق التصوير الفوتوغرافي لالتقاط صور طبيعية غير مضغوطة بنسق»DNG»، بحيث تتمكن من تعديلها وتنقيحها مباشرة في الهاتف، بفضل شراكتها مع Adobe Photoshop Lightroom.