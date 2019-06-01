7 حقوق حصرية من "الكاف" لاستغلال بطولة الأمم للترويج السياحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عقدا مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" لتكون راعيا إقليميا رسميا لبطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم لعام 2019، وذلك فى ضوء استضافة مصر لهذه البطولة خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلو فى إطار حرص وزارة السياحة على استغلال الأحداث العالمية الكبرى للتسويق لمصر دوليا. ويمنح البروتوكول لوزارة السياحة عدد من الحقوق لإستغلالها فى الترويج السياحى لمصر: تعمل وزارة السياحة لاستغلال الفعاليات الرياضية العالمية لوضع اسم مصر فى الملاعب. يمنح البروتوكول الحق للوزارة لاستخدام "فيديوهات" للاعبين لزيارتهم للمناطق السياحية والأثرية على منصات الترويج المختلفة الخاصة بالوزارة. استغلال شعبية وحب الجمهور لنجوم كرة القدم لنشر صورهم فى المقاصد السياحية. سيكون للوزارة الحق في وضع شعار Egypt where it all begins ورابط موقع الهيئة على موقع الكاف "الاتحاد الافريقى". يمنح البروتوكول للوزارة الحق فى استخدام شعار الكاف على كل وسائل الدعاية الخاصة بها. تم الاتفاق على وضع شعار الهيئة فى المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمباريات وأية أحداث مصاحبة للبطولة. استخدام لوحات الاعلانات فى الملاعب التى ستقام فيها المباريات كمنصات اعلانية للهيئة، لعرض المواد الترويجية للتسويق لمصر لمدة دقيقة ونصف فى كل شوط. ويمنح البروتوكول لوزارة السياحة عدد من الحقوق لإستغلالها فى الترويج السياحى لمصر:

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