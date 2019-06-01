شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء الإماراتي يعتمد آلية تقاسم إيرادات "المضافة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء الإماراتي تحدد آلية تقاسم إيرادات ضريبة القيمة المضافة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% لحكومات الإمارات.

وبلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة نحو 27 مليار درهم سيتم توزيعها حسب النسبة المعتمدة، فيما يستمر العمل بالآلية المعتمدة للسنوات 2018 إلى 2020 بناء على التوريدات التي تم التصريح عنها لكل إمارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

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وتتولى الهيئة الاتحادية للضرائب إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتستخدم هذه الإيرادات في تطوير البنى التحتية والخدمات العامة والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط وغيره كمصادر أساسية للإيرادات.

ويشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5% وذلك على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات التي ورد فيها نص محدد في القانون.