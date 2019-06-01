شكرا لقرائتكم خبر عن التوزيعات السنوية للشركات المدرجة بالأسواق الإماراتية ترتفع 27% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التوزيعات التي أقرت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 27.2% خلال عام 2018 والتي بلغت نحو 42 مليار درهم مقارنة مع عام 2017 والذي بلغت فيه قيمة التوزيعات فيه نحو 33 مليار درهم.

وتنقسم تلك التوزريعات إلى 41.712 مليار درهم نقداً، و288 مليون درهم توزيعات أسهم المنحة.

وتصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية خلال عام 2018 وبقيمة بلغت نحو 17.4 مليار درهم، تلاه قطاع العقار بقيمة توزيعات وصلت إلى نحو 10.326 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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تلاه قطاع الاتصالات بقيمة 8.9 مليار درهم، وجاء بعد ذلك قطاع الاستثمار والخدمات المالية بتوزيعات قيمتها 1.4 مليار درهم.

وعلى صعيد توزيعات أسهم المنحة فقد تصدر قطاع البنوك المركز الأول أيضاً بقيمة 123 مليون درهم تلاه قطاع الصناعة بقيمة 76 مليون درهم ثم جاء بعد ذلك قطاع الخدمات بنحو 68 مليون درهم.

يشار إلى أن عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2018 بلغ 141 جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة، منها 134 جمعية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، و7 جمعيات للشركات المساهمة العامة المحلية غير المدرجة.