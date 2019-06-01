إشغال مرتفع لرحلات الطيران من الإمارات وإليها خلال العيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مطارات دولة الإمارات وشركات الطيران الوطنية حركة سفر نشطة خلال عطلة عيد الفطر وما قبلها، في ظل توجه المقيمين والمواطنين نحو السفر؛ لقضاء إجازة العطلة في الخارج؛ بسبب الإجازة الطويلة نسبياً؛ وذلك إلى جانب توافد الزوار والسياح من العديد من الأسواق الدولية نحو الدولة.

وأظهرت مواقع شركات الطيران الوطنية، ومنصات الحجوزات الإلكترونية ووكالات السفر، إشغالاً مرتفعاً على رحلات الطيران من مطارات دولة الإمارات وإليها خلال الفترة ما بين 30 مايو/‏أيار حتى 8 يونيو/‏حزيران؛ وذلك في ظل الطلب الكبير على السفر خلال عطلة العيد.

وأشارت مصادر إلى أن شركات الطيران، رفعت أسعار التذاكر بنسبة تصل إلى 70% في العديد من الوجهات؛ بسبب ارتفاع عامل الحمولة على الطائرات ونفاذ الغالبية العظمى من المقاعد.

وأشار عاملون في شركات السياحة والسفر إلى أن هنالك طلباً كبيراً من السياح والزوار القادمين إلى الدولة عبر المطارات، من تحول الإمارات كوجهة سياحية عالمية، إلا أن الطلب بشكل أكبر يأتي من المقيمين والمواطنين المسافرين إلى وجهات عالمية.