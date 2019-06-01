مؤشر سوق أبوظبي يقفز 4.74%.. و«دبي» 1.2% في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت شهية المستثمرين الأجانب، الأسهم المحلية، نحو مزيد من المكاسب الأسبوعية، بفعل المحفزات الحكومية مع تعديل رسوم 1500 خدمة حكومية، ومع تنفيذ «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة (إم إس سي آي)، عمليات تعديل مراكز، والتي حركت السيولة على عدد من الأسهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي صعوداً أسبوعياً بنسبة 4.74% بدعم رئيسي من «أبوظبي الأول» و«التجاري» و«اتصالات» و«الدار»، في حين صعد مؤشر سوق دبي 1.2% بقيادة «إعمار» و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

ألهبت هذه المحفزات شرارة الشراء عند الأجانب غير العرب، والذي تجاوز في السوقين حاجز ال264 مليون درهم كمحصلة شراء( 195.75 مليون درهم في أبوظبي، و68.5 مليون درهم في دبي)، وكذا الأمر بالنسبة للمحافظ الاستثمارية وتحديداً في سوق أبوظبي بعد أن ضخت 212.7 مليوناً كمحصلة شراء أسبوعية، في مقابل عمليات تسييل في دبي.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بلغت 2.3 مليار درهم، توزعت بواقع 1.12 مليار درهم في دبي، و1.18 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.11 مليار سهم، منها 799.9 مليون سهم في دبي، و314 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 24.8 ألف صفقة.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 4.74% عند مستوى 5003.58 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع الخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 5.1% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 6.91%،و«أبوظبي التجاري» 2.63%، وذلك رغم تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.32%.

وصعد قطاع العقار 7.92% مع ارتفاع سهم «الدار» 8.33% و«رأس الخيمة العقارية» 3.12%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 5.16% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.6% نتيجة ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 1.48%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 1.98% بعد ارتفاع «دانة غاز» 4.43%، و«أدنوك للتوزيع» 1.13%.

من جانبه ارتفع مؤشر سوق دبي في أسبوع 1.2% عند مستوى 2620.3 نقطة، معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.65% بفعل ارتفاع «إعمار العقارية» 1.13%، و«إعمار للتطوير» 3.98%، و«إعمار مولز» 4.87%، و«أرابتك» 1.32%، و«الاتحاد العقارية» 3.8%.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1% مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1.41%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.91%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.79%، و«سوق دبي المالي» 2.75%، و«شعاع كابيتال» 6.13%.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 1.3% مدفوعاً بمكاسب «العربية للطيران» 3.83%، و«الخليج للملاحة» 0.64%، وذلك في مقابل تراجع «أرامكس» 0.47%.

وانتزع سهم «داماك» صدارة التداولات الأسبوعية في سوق دبي بقيمة 171.87 مليون درهم، وتراجع بنسبة 3.26% إلى 0.86 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 171.68 مليون درهم، مغلقاً عند 5.04 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية» الذي استقطب سيولة قدرها 168.5 مليون درهم، وأقفل عند 4.47 درهم.

وبشأن التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، ظلت الحصة الأكبر من نصيب «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 450.8 مليون درهم، مغلقاً عند 14.86 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 241.3 مليون درهم، وأغلق عند 8.98 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات وصلت إلى 186.5 مليون درهم، وأقفل عند 16.3 درهم.

وسجل سهم «الخليج الاستثمارية» أكبر نسبة ارتفاع في سوق أبوظبي خلال أسبوع بنحو 14.71% مغلقاً عند 1.95 درهم، تلاه سهم «أسمنت الخليج» بنسبة ارتفاع 14.14% إلى 0.799 درهم، ثم سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» وصعد بنسبة 9.68% إلى 0.68 درهم.

وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم «الجرافات البحرية» تراجع 10% إلى 3.69 درهم، ثم سهم «رأس الخيمة للتأمين»، وانخفض أيضاً 10% مغلقاً عند 2.7 درهم، ثم سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الذي نزل 10% كذلك إلى 1.44 درهم.

أما من حيث الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي، جاء في المركز الأول سهم «دار التكافل» بنسبة ارتفاع 10.9% مغلقاً عند 0.529 درهم، ثم سهم «دي إكس بي» بصعوده 9.89% وأغلق عند 0.2 درهم، تلاه سهم «المصرف الخليجي التجاري» بصعوده 8.91% عند 0.599 درهم.

وبالعكس، جاء في مقدمة الخاسرين سهم«الاستشارات المالية الدولية» بنسبة تراجع 11.42% إلى 0.256 درهم، تلاه سهم «آن ديجيتال سيرفسس» بانخفاضه 4.89% وأغلق عند 0.175 درهم، ثم سهم «الإثمار» بنزوله 3.85% وأغلق عند 0.225 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 288.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 264.27 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و24.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 288.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 20.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و268.37 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي فقط، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 226.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 30.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و195.75 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 226.3 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 22.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و203.85 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 298.9 مليون درهم محصلة شراء، منها مليونا درهم محصلة شراء العرب، و95.5 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و228.28 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 298.9 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات دانة غاز، ودي إكس بي، وأرامكس، وإعمار العقارية، وإعمار مولز، والاتحاد العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «داماك»، و«ديار»، و«سلامة للتأمين».

هذا وسيطر التباين على أداء المحافظ الأسبوعية خلال أسبوع شهد توجهاً شرائياً في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 212.7 مليون درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بدبي بصافي استثمار بلغ 207.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد اتجهوا نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار بلغ 212.7 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 207.8 مليون درهم محصلة شراء.