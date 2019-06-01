مطار الشارقة يستعد للمشاركة في معرض أوروبا للشحن الجوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت هيئة مطار الشارقة عن انتهاء استعداداتها؛ للمشاركة في معرض أوروبا للشحن الجوي 2019، الذي يقام ما بين الفترة من 4 إلى 7 يونيو/‏حزيران الجاري في مركز المعارض بمدينة ميونخ الألمانية؛ وذلك ضمن استراتيجيتها في التواصل مع صنّاع القرار في قطاع الشحن الجوي والاطلاع على آخر المستجدات في صناعة الشحن أوروبياً وعالمياً.

ويقوم وفد هيئة مطار الشارقة بعقد عدة لقاءات متخصصة مع مجموعة من ممثلي شركات النقل الجوي العالمية؛ للوقوف على آخر التطورات في قطاع الشحن، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة التي تقدمها هذه الشركات. بينما سيقوم مطار الشارقة بدوره في عرض أحدث الحلول اللوجستية والمبادرات المتميزة التي يقدمها لمختلف الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقد حقق مطار الشارقة نجاحات كبيرة في مجال عمليات الشحن الجوي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تمكن من تخليص شحنات حساسة تتطلب تواجد جهات عديدة في مكان واحد ووقت واحد لغرض فحصها، مثل التعامل مع شحنات حيوانات مهددة بالانقراض، وشحنات الأدوية والمواد الطبية التي تتطلب إجراءات عالية في الفحص؛ للتأكد من حصولها على الموافقات اللازمة.

ويعد معرض أوروبا للشحن الجوي الذي يقام كل عامين، أهم معرض للخدمات اللوجستية، والنقل، وتقنية المعلومات، وإدارة التوريد في العالم، ويحظى باهتمام كبير من العاملين في هذه القطاعات، ويشكل منصة مثالية لجميع العاملين في قطاع الطيران والشحن؛ للتواصل مع أقرانهم ونظرائهم، ومناقشة التحديات الراهنة.