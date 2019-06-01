شكرا لقرائتكم خبر عن «ميديا روتانا دبي»: 80% حجوزات فنادق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”.
توقع شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، أن يتراوح الإشغال الفندقي في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام بين 80 و100% خلال عطلة العيد، وفق الحجوزات الأولية، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي في دبي يعمل بجميع كوادره حالياً لتحقيق أفضل النتائج وأعلى نسب الإشغال، من خلال إعداد قوائم من العروض المتنوعة بين عروض القيمة المضافة، وخصومات على أسعار الغرف الفندقية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20%، بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء، مؤكداً أن فندق ميديا روتانا يشهد معدلات إشغال عالية خلال فترة عيد الفطر تتجاوز 75%.
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