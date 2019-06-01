اليابان: نمو الناتج الصناعي وتراجع معدل البطالة في إبريل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.6% في إبريل/‏نيسان الماضي، وذلك لأول مرة خلال شهرين، في حين تراجع معدل البطالة بنسبة 2.4%.

وكان محللون استطلعت صحيفة «نيكاي بزينس» اليومية آراءهم، توقعوا زيادة الناتج الصناعي بمعدل يصل إلى 2% في إبريل.

وبلغ معدل النمو في مارس /‏آذار الماضي 0.6%. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقييم أساسي: «يتأرجح الناتج الصناعي على نحو غير مستقر».

وأوضحت الوزارة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 102.8 نقطة، مقارنة بقاعدة أساسية مقدارها 100 نقطة.

وكان منتجون شملهم استطلاع أجرته الوزارة توقعوا أن يقفز معدل الناتج الصناعي إلى 5.6% في مايو/‏أيار الجاري، ثم يتراجع إلى 4.2% في يونيو/‏حزيران.

كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس، انخفاض معدل البطالة إلى 2.4% في إبريل الماضي، مقارنة ب 2.5% في الشهر السابق عليه.

وارتفع عدد العاملين في إبريل الماضي بنسبة 0.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 67.08 مليون عامل، وفقاً لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. (د ب أ)