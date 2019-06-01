توقعات بإشغالات قياسية في فنادق أبوظبي بمناسبة عيد الفطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت فنادق أبوظبي عن طرح عروض متنوعة على أسعار الغرف والمرافق التابعة بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث يتوقع أن تحقق الفنادق إشغالات قياسية تفوق 90% خلال إجازة العيد.

وذكر مديرو الفنادق أن من شأن هذه العروض تنشيط حركة إشغالات الغرف بالفنادق التي شهدت استقراراً طوال شهر رمضان المبارك، إلى جانب جذب زوار ونزلاء من مختلف إمارات الدولة للإقامة في أبوظبي إضافة إلى جذب أفواج سياحية خارجية.

وأوضحوا أن العروض تتضمن خصومات على أسعار الغرف وأسعار الخدمات المقدمة في مرافق الفندق والمطاعم.

قال محمد العلوي مدير العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات إنه يمكن للضيوف والنزلاء الاستفادة من عرض الفندق المذهل ما بين 3-5 يونيو فقط، والحصول على خصم بنسبة 25% للاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع. وبسعر يبدأ من 990 درهماً للغرفة الواحدة.

وتوقع العلوي إقبالاً كبيراً من العائلات الإماراتية والخليجية والمقيمين داخل الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي للإقامة في قصر الإمارات، والاستفادة من العرض الخاص لما يوفره القصر من خدمات راقية على الشواطئ والمسابح والألعاب المائية وخدمات السبا والنادي الصحي ونادي الأطفال الخاص بالقصر.



أسعار جذابة



وقال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا: «إن أسعار الغرف لموسم عيد الفطر تتراوح بين 900 درهم و1800 درهم لليلة الواحدة، وتعتبر هذه الأسعار جذابة جداً لما يقدمه المنتجع من خدمات مميزة وراقية؛ حيث سيحظى الضيوف عند حجزهم إقامة لمدة ليلتين قبل 31 مايو على ترقية للغرفة إلى الفئة التي تليها والحصول على رصيد يمكنهم الاستفادة منه خلال إقامتهم في المنتجع يصل الى800 درهم.

وأضاف دي بيير: يشكل النزلاء من داخل الدولة حوالي 40% من نزلاء المنتجع الذين يتطلعون لتمضية إجازة العيد بجو من الفخامة بين أحضان الطبيعة.

وقالت دوريس هيشت، المديرة العامة لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي: «أطلق فندق بارك حياة أبوظبي باقات خاصة للعائلات لقضاء عطلة عيد الفطر السعيد والصيف لإتاحة الفرصة لقضاء أجمل الأوقات على شاطئ جزيرة السعديات الساحرة، وتتيح هذه الباقات الخاصة قضاء أفضل العطلات».

وأضافت أن الفندق لديه حجوزات مؤكدة خلال عطلة العيد تشير إلى الإقبال الكبير على بارك حياة أبوظبي لما يوفره هذا الفندق من العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ما يجعله الملاذ الأمثل لإمضاء أوقات رائعة برفقة الأحبة والأصدقاء خلال الإجازة الصيفية.

وتابعت: نقدم عروضًا خاصة لسكان دولة الإمارات، حيث يمكنهم الحصول على خصم نسبته 15% على حجوزات الغرف وغيرها الكثير.



الترحيب بالعائلات



قال خالد الشرباصي المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي: إن الفندق أعدّ باقات خاصة بعطلة العيد والصيف للترحيب بالعائلات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الإقامة في الفندق المطل على أجمل شواطئ المانجروف في أبوظبي بقوله: «لدينا حجوزات مؤكدة من الامارات والسعودية وعدد اخر من الدول نظرا لان العائلات التي تقديم لدينا بإمكانها قضاء امتع الأوقات في الترفيه والسبا والمطاعم الفاخرة وعلى الشاطي او زيارة جزيرة ياس والاستمتاع بالمدن الترفيهية والألعاب المائية والتسوق».

وقال الشرباصي: إن الباقات الخاصة للعائلات سوف ترفع معدلات الإشغال إلى مابين 80% إلى 90% وهي عبارة عن خصم خاص بنسبة 25%على الطعام والشراب والحصول على ترقية مجانية للغرفة (باستثناء الأجنحة) للإقامة في الفترة ما بين 1 مايو - 31 أغسطس 2019.

كما يمنح الفندق المقيمين لمدة 8 أيام فقط خصماً يصل إلى 20٪. للاستمتاع بكافة مرافق فندق انانتارا القرم الشرقي أبوظبي.

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إشغالات قياسية



وأفاد كمال فاخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة كريستال، أن فندق كريستال أبوظبي قد سجل إشغالات قياسية خلال إجازة عيد الفطر السعيد، حيث تركزت معظم الحجوزات على المواطنين والمقيمين بالدولة وذلك بفضل الإجازة الطويلة التي جرى الإعلان عنها والتي شجعت العائلات والأفراد على قضائها بالدولة بفضل الأسعار التنافسية المعلن عنها بين الفنادق، والعروض والفعاليات المزمع تنظيمها بإشراف دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي لجذب مزيد من الزوار والسياح إلى الإمارة.

وقال فاخوري: «لقد طرحنا عروضاً متنوعة بأسعار تنافسية على الغرف الفندقية لدينا تتضمن الترقية للحصول على غرف أوسع تتضمن وجبات الإفطار، وخدمات مجانية في النادي الصحي وغيرها من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها النزلاء والسياح».

قال أسامة مصطفى مساعد المدير التنفيذي في فندق المفرق: «نتوقع تحقيق إشغالات تفوق 80% خلال إجازة عيد الفطر السعيد، حيث شهدنا إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين بالدولة إلى جانب بعض المجموعات السياحية القادمة من الهند والصين».

وأضاف مصطفى: «تتضمن عروضنا حجز غرفة مع الإفطار للحصول على تذاكر في المدن الترفيهية في جزيرة ياس مثل عالم فيراري ومدينة ياس المائية، كما يمكن للأطفال الأقل من 6 سنوات الإقامة مع أسرهم مجاناً.

وأوضح أن الفندق حرص على طرح عرض يتضمن الإقامة مع الحصول على وجبات الفطور والغداء والسحور بأسعار تنافسية



تذاكر المدن الترفيهية



وأعرب أسامة شروف، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات عن توقعاته بتحقيق إشغالات قياسية في مختلف فنادق المجموعة في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة خلال فترة إجازة عيد الفطر، موضحاً أن الإشغالات الأكبر جرى تسجيلها في رأس الخيمة ودبي.

وقال محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق ريتز كارلتون أبوظبي: «نتوقع خلال اجازة العيد تسجيل اشغالات قياسية على غرف الفندق خاصة مع طول فترة اجازة عيد الفطر السعيد، خاصة أن الكثير من المواطنين والمقيمين يفضلون قضاء اجازاتهم بالدولة خلال هذه الاجازة».

وأضاف: «نتوقع تسجيل إشغالات تتراوح بين 85-95% خلال فترة اجازة العيد، وفي ما يتعلق بالأسعار فقد حرصنا على طرح عروض بأسعار تنافسية ومناسبة للكثيرين، كما عملنا على تقديم أطعمة متنوعة تقدم خلال فترتي الغداء والعشاء لتنويع الخيارات أمام النزلاء».



حجوزات دول المنطقة



وقال مصطفى الطنطاوي مدير العمليات لفندق باب القصر: «بإمكان الزوار للاستمتاع بعطلة العيد السعيد وبفصل الصيف مع طيف من المرافق الرائعة التي تتضمن، بركة سباحة واسعة، وشاطئاً خاصاً مجهزاً بمقاعد الاسترخاء والتشمس المريحة، والأكواخ الشاطئية الخاصة». ويمكن للراغبين بتجديد حيويتهم ونشاطهم الخضوع للجلسات العلاجية والتجميلية التي يقدمها أيانا سبا الواقع في الطابق الخامس.