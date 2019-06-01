لارنكا.. شمس المتوسط القبرصية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من شهرتها بأشعة الشمس الدافئة والشواطئ الرملية، إلا أن لارنكا باتت اليوم أكثر من مجرد بقعة لعطلة شتوية أو صيفية. تحتوي المدينة الساحلية القبرصية على بعض المعالم التاريخية الرائعة، مثل أجيوس لازاروس البيزنطية المذهلة (كنيسة القديس لازاروس) الكنيسة الحجرية التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر. ويقع بجوارها متحف أجيوس لازاروس البيزنطي.

ولدى قبرص سمعة على أنها ملاذ شاطئي مشمس وتستحقها عن جدارة، وذلك بفضل وفرة المناطق الساحلية مثل لارنكا التي تجعل التسكع سهلاً كما ينبغي له أن يكون. ثم هنالك مراكز الحفلات مثل آيا نابا الذي يستمر في جذب عشاق الحفلات فضلاً عن الشباب الأصغر سناً أثناء عطلتهم الأولى في الخارج. لكن هناك أشياء أكثر بكثير من مجرد التمتع بالشمس ومياه البحر والرمال تنتظرك عندما تحجز الرحلات إلى قبرص.

وسيكون عشاق التاريخ والثقافة في حيرة من أمرهم عندما يتعلق الأمر باستكشاف المواقع والمتاحف. تزدان جميع أنحاء البلاد بالكنائس البيزنطية والقبور الفينيقية والفسيفساء الرومانية. استمتع بزيارة بافوس، موطن بعض أكثر المعالم السياحية التاريخية إذهالاً، بما فيها «ضريح الملوك» الأيقوني. بشكل بديل، تزخر منطقة كتيما بفنادق صغيرة رائعة وتنبض بإحساس حقيقي بالتاريخ، وهي بعيدة جداً عن كونها عادية.



مرحلة الهبوط

يحلو للسكان المحليين أحياناً تسمية لارنكا بسكالا، والتي تعني «مرحلة الهبوط». ولطالما مر على المدينة وقت عملت فيه كنقطة انطلاق لجولات واسعة النطاق في المنطقة بالنسبة للبضائع والناس على حد سواء. ولا تكتفي الرحلات إلى لارنكا اليوم باتخاذها مجرد محطة ضمن خط سير الرحلة - بل أصبحت وجهة سفر جاذبة بحد ذاتها.

كما تشتمل معالم الجذب الثقافية في لارنكا على مستعمرة من العصر الحجري الحديث، بالإضافة إلى ما تبقى من المدينة القديمة كيتيون، والتي يعود تاريخها إلى 1,200 قبل الميلاد. اعتبر كيتيون كمقدمة للعصر الحديث في لارنكا قبل أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الفينيقيين، حيث يمكنك بكل أريحية قضاء فترة المساء كاملة باستكشاف أنقاضها المتمازجة مع الجو النقي في للهواء الطلق.

وفي حال استراحتك من مشاهدة المعالم السياحية في لارنكا، ما عليك سوى أن تحزم الأمتعة لنزهة رائعة متوجهاً إلى الريف. هناك حيث مسارات المشي التي تتخللها أشجار الليمون، طواحين الهواء والزهور البرية، التي تستلقي جميعها تحت أشعة الشمس المتألقة. مع اقتراب المساء، عليك العثور على مقهى معبأ بالسكان المحليين في أحد الشوارع الجانبية، أو على مطعم ذي واجهة بحرية حيث ستعثر على متعة الإطلالة على البحر المتوسط.

وبالتوجه نحو الداخل قليلاً، حيث المناطق القديمة من لارنكا، تفسح المنتجعات الساحلية المجال للمباني القبرصية البيضاء التقليدية بالوقوف إلى جانبها كتفاً إلى كتف. تمنحك هذه الأحياء شعوراً بالانخراط في المجتمعات المحلية هنا، وتضع بين يديك أفضل المطاعم القبرصية على الإطلاق.



تجارب الغوص



استمتعوا بالطقس الدافئ على شاطئ كولومبيا طوال العام. يوفر هذا المكان المطل على البحر أسرة التشمس على طول بركة السباحة وأكياس الجلوس على العشب وقائمة من المشروبات الباردة المنعشة والموسيقى التي يقدمها منسق الموسيقى المقيم في المنطقة. وتتضمن

قائمة الطعام المنوعة السلطة والمأكولات البحرية والمشاوي، وفي الشتاء يضفي الموقد المشتعل الدفء والراحة على هذا الموقع الشاطئي.

ويعتبر الكثيرون حطام سفينة زنوبيا واحداً من أفضل مواقع الغوص لاستكشاف حطام السفن في البحر الأبيض المتوسط. كانت زنوبيا في رحلتها الأولى إلى سوريا في عام 1980، إلا أن السفينة المنكوبة غرقت قبالة ميناء لارنكا. وإن لم تكن من محبي الغوص، فلن تفوتك فرصة مشاهدة حطام

السفينة مع القوارب ذات الأرضية الزجاجية. قم بتجربة مركز الغوص التخصصي.

وتقطع المياه الصافية المتلألئة لشاطئ نيسي شبه جزيرة رملية يمكنكم المضي في نزهة رائعة على الطريق الذي ينتهي بها ليقودكم إلى جزيرة نيسي الصغيرة (والتي يكتسب الشاطئ اسمه منها). كما يعج خليج أيا نابا الشهير والنابض بالحياة بالمقاهي والمطاعم المطلة على البحر.

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المطبخ الغني



أفضل الأمور للقيام بها في قبرص تتعلق دوماً بالنشاطات الخارجية المفعمة بالحيوية. سواء كان التزلج على الثلج في الجبال، القيام بجولة على الدراجة في أرجاء غابات الصنوبر، أو ممارسة الرياضات المائية العديدة المتاحة عبر الساحل، سيتكشّف جمال قبرص الحقيقي من خلال طبيعتها. ولكن بالنسبة للعديدين، أبرز ما في رحلة إلى قبرص هو الانغماس في مطبخها، الذي يستفيد من تأثيرات المطابخ اليونانية والتركية والشرق أوسطية. ويعد مقهى برالينا إكسبيرينس المتكامل متجراً للحلويات ومطعماً يقدم وجبات الفطور والغداء وغيرها من المأكولات الشهية. وهو مشهور بجوه الراقي وجودة المأكولات التي يقدمها. إذا كنتم تحبون الحلويات، فلا تترددوا بزيارة المقهى لشرب القهوة وتدليل أنفسكم بمجموعة مختارة من كيك الكريمة وأصناف الحلويات المعدة على يد أمهر طهاة الحلويات.

وفي استراحة أوسيانا، الواقعة في ساحة قلعة ليماسول، توقعوا قائمة طعام صحية من الأطباق الإقليمية والقبرصية من الفطور إلى العشاء. تقع استراحة أوسيانا على زاوية شبكة من الشوارع الضيقة البديعة والمباني الحجرية القديمة، وتعد محطة للاسترخاء والتلذذ بقهوة عالية الجودة وموقع مناسب لتأمل المارة.

وإن كنتم تبحثون عن مطعم عصري، إليكم «مطعم 48» في جادة مكاريوس، فهو صغير وتديره عائلة في نيقوسيا ويقدم الوجبات طوال اليوم والمعدة من المحصول المحلي الطازج. ويوفر المطعم قائمة طعام تناسب النباتيين، كما يعد استراحة مثالية لكم لتناول القهوة والكعك أثناء نزهاتكم الاستكشافية. ويمكنكم في عطلات نهاية الأسبوع الاستمتاع بقائمة فطور متأخر من أطباق البيض والفطائر المحلاة والعصائر المثلجة الصحية.



مواقع وأنشطة



* لدى جزيرة قبرص أو «جوهرة المتوسط» كما يحلو للبعض تسميتها، رصيد غني من المواقع التاريخية والثقافية العريقة والشواطئ ال 57، وجبالها الخضراء ومطبخها العريق، ما يجعل منها وجهة للمسافرين الأزواج والأفراد والعائلات على السواء.

* تنفرد قبرص بالعديد من العناصر التي تجعل منها ملاذاً مثالياً للغواصين، فهي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حطام السفن في أعماق بحرها، والحياة المائية الغنية التي تحيط بالجزيرة. كما ترحب بالغواصين على مدار موسم هو الأطول على ساحل المتوسط، بفضل مياهها الدافئة التي تتراوح درجتها بين 16و27 درجة على مدار العام تقريباً، لا سيما مع خلوّها من العوالق. وتحتضن مجموعة من أنقاض السفن والكهوف والأنفاق المدهشة والمسارات المجهولة تحت الماء التي تخبئ اكتشافات فريدة، من بقايا الجرار الخشبية والمراسي الحجرية القديمة إلى الكائنات الساحرة التي تسكن هذه العوالم المائية.

* تشتهر قبرص بسواحلها الجميلة وواجهتها البحرية الطبيعية التي لم تتأثر بالتمدد العمراني، ويُعتبر شاطئ بلدة بروتاراس، أو خليج شجرة التين، أحد أشهر هذه الشواطئ، حيث يتميز برماله البيضاء ويستقي اسمه من شجرة تين لا تزال قائمة على الشاطئ بمفردها منذ القرن السابع عشر. وتحتوي الجزيرة التي كانت تُعرف بأنها ثالث أفضل شاطئ في أوروبا، مساحات كبيرة من المياه الضحلة والمسابح قليلة العمق، ما يجعلها مكاناً مثالياً للأطفال.

* تتربع القرى القبرصية المذهلة بين القمم المهيبة والوديان المتعرجة لجبل ترودوس وتتيح مشاهد خلابة يمكن الوصول إليها عبر طرق متعرجة بين المعالم الطبيعية. ويشكل مسار «ترودوس سكوير» الذي يقع على ارتفاع أكثر من 1700 متر فوق مستوى سطح البحر، وجهة مثالية للعديد من أنشطة المشي صيفاً والتزلج خلال أشهر الشتاء.



عرض الإمارات للعطلات إلى لارنكا



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