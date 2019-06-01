شكرا لقرائتكم خبر عن «بوش» تصنع خلايا وقود السيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «بوش» دخولها سوق خلايا وقود المركبات لتمهّد الطريق نحو اعتماد هذه التكنولوجيا في الشاحنات والسيارات. وتعدّ الخلية المكون الجوهري لهذه التقنية، حيث تحول نواتها الهيدروجين إلى طاقة كهربائية. وبغية تحسين وتعزيز آلية تصنيع هذه النوى، عقدت «بوش» شراكة مع «باورسيل السويد المحدودة» الشركة السويدية المتخصصة في تصنيع نوى خلايا الوقود؛ تقتضي العمل معاً على تجهيز خلايا وقود غشاء التبادل الإلكتروني للتصنيع، لتصنع «بوش» بعدها هذه التقنية لسوق المركبات العالمي بموجب الترخيص. وستأتي نواة خلية الوقود لتتمم محفظة «بوش» من مكونات خلايا الوقود، ومن المقرر إطلاق المنتج بحلول عام 2022 على أبعد تقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر «بوش» تصنع خلايا وقود السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.