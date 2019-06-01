«بوش» تصنع خلايا وقود السيارات الكهربائية

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أعلنت «بوش» دخولها سوق خلايا وقود المركبات لتمهّد الطريق نحو اعتماد هذه التكنولوجيا في الشاحنات والسيارات. وتعدّ الخلية المكون الجوهري لهذه التقنية، حيث تحول نواتها الهيدروجين إلى طاقة كهربائية. وبغية تحسين وتعزيز آلية تصنيع هذه النوى، عقدت «بوش» شراكة مع «باورسيل السويد المحدودة» الشركة السويدية المتخصصة في تصنيع نوى خلايا الوقود؛ تقتضي العمل معاً على تجهيز خلايا وقود غشاء التبادل الإلكتروني للتصنيع، لتصنع «بوش» بعدها هذه التقنية لسوق المركبات العالمي بموجب الترخيص. وستأتي نواة خلية الوقود لتتمم محفظة «بوش» من مكونات خلايا الوقود، ومن المقرر إطلاق المنتج بحلول عام 2022 على أبعد تقدير.