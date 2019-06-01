سوق العقار في دبي.. 84.4٪ للنقد و15٫6٪ للرهن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة



استحوذت السيولة النقدية على حصة الأسد من إجمالي الاستثمارات في سوق عقارات دبي في 2018 بوصولها إلى 84.4%، وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك التي استند إليها تقرير المركز السنوي للعام الماضي أن النقد مازال هو الأغلب على المعاملات في أسواق العقارات المحلية رغم ارتفاع مستويات الرهون العقارية في السنوات الماضية.

وربما يرجع السبب في ذلك جزئياً، إلى ارتفاع نسبة المشاريع التي تقدم فيها الشركات العقارية التمويل للمشاريع لآجال طويلة تغني المشتري عن الاعتماد على القروض المصرفية. وعموماً كانت للسيولة دوماً الغلبة في أسواق العقارات المحلية.

ووفقاً للبيانات التي أوردها تقرير المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الاستثمارات في العقارات في إمارة دبي 45.6 مليار درهم، منها 38.5 مليار درهم أو 84.4% تم دفعها نقداً، و7.1 مليار درهم، أو 15.6% تمت من خلال الرهن العقاري. وبالمقارنة مع عام 2017، انخفضت المشتريات النقدية بنسبة 36.6% من 60.7 مليار درهم. في حين انخفضت مشتريات الرهن العقاري بنسبة 17.6% من 8.7 مليار درهم. وبلغ الانخفاض في حجم جميع المعاملات الاستثمارية 34.2% في عام.2018

وتسعى البنوك لتعزيز حصتها من الرهون العقارية، وكان اتحاد مصارف الإمارات كشف مؤخراً، عن مبادرة يطلقها، بمشاركة من دوائر الأراضي والأملاك في الدولة؛ لخلق منظومة متكاملة للرهن العقاري، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من بنوك، وشركات، عقارية، وعملاء. ولا تزال المبادرة في مراحلها الأولى، وهي تشمل: مقترحات لتغييرات وتعديلات لقوانين الرهن العقاري.