«جلوبال تايمز»: «الحزام والطريق» تعزز السياحة في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «جلوبال تايمز» الصيني، إن دبي شهدت خلال السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من السياح الصينيين، وذلك بعد أن أعلنت الإمارات إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرات الدخول للبلاد.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا دبي في عام 2018 ما يصل إلى 875 ألف زائر، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

وتعتبر الصين رابع أكبر سوق للزوار بالنسبة للإمارات، بعد الهند (مليوني زائر) والسعودية وبريطانيا. ومن أجل جذب السياح الصينيين على نحو أفضل، أقامت دبي شراكات استراتيجية مع علامات تجارية مثل «هواوي» و«تنسنت» و«فليجي» و«علي باي»، و«سي تريب»، وذلك لإطلاق خدمات رقمية لتعزيز التجربة السياحية للصينيين في المدينة.

وفي يوليو من عام 2018، تعهدت الصين والإمارات بتعزيز تعاونهما الثنائي، في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث اتفقتا على ترقية علاقتهما الثنائية لتصبح شراكة استراتيجية شاملة. كما حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لدبي في النصف الأول من عام 2018، بإجمالي حجم تجارة بلغ 69 مليار درهم (18.8 مليار دولار). (وكالات)