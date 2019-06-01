«أتموست» تطلق عملياتها في المنطقة عبر دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت شركة «أتموست ويلث سولوشينز» لإدارة الثروات على الضوء الأخضر من سلطة دبي للخدمات المالية، لإطلاق شركة فرعية لها في مركز دبي المالي العالمي.

وسيسمح الترخيص في مركز دبي المالي العالمي للشركة الفرعية الجديدة بالعمل مع البنوك والوسطاء في المنطقة، لتقديم حلول لعملائها من الأفراد فائقي الثراء.

وقال ديريك جميل، كبير التنفيذيين في شركة «أتموست وولرد وايد»: «إن امتلاكنا لقاعدة في مركز دبي المالي العالمي يمنحنا الفرصة لتنمية أعمالنا في مجال مهم للغاية واستراتيجي، ونعتبرها خطوة أولى لتعزيز وجودنا في المنطقة». وتعتبر «أتموست ويلث سولوشينز» التي تتخذ من جزيرة مان مقراً لها، ثاني أكبر مزود لحلول إدارة الثروات في أوروبا، حيث ارتفعت الأصول الخاضعة لإدارتها إلى 24 مليار يورو خلال العام الماضي. (وكالات)