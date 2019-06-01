انتكاسة جديدة لـ «وول ستريت» مع تزايد خطر الركود



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تلبث الأسهم الأمريكية أن تلتقط أنفاسها وتسجل أداءاً جيداً أغلقت عليه تعاملات الخميس، حتى عادت تهديدات الرئيس ترامب المفاجئة بزيادة تعريفات جمركية بنسبة 5% على واردات المكسيك، لتؤرق صفو «وول ستريت»، وتعيد الخوف من جديد في نفوس المستثمرين من أن هذه التهديدات، إلى جانب التوترات التجارية المتصاعدة مع بكين، كفيلة بإرسال الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وفي مستهل تعاملات جلسة أمس، انخفض مؤشر «داو جونز» 300 نقطة، في حين تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.2%، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.3%.

وعلى صعيد الشركات انخفضت أسهم «جنرال موتورز» 4%، وخسرت أسهم «فورد» 3.3 %، إذ ستؤثر التعريفات الجمركية على إنتاج الشركتين في المكسيك التي تعد سوقاً كبيراً لهما.

كما تراجعت أسهم السكك الحديدية في مدينة كانساس سيتي الجنوبية واتحاد المحيط الهادئ بنسبة 5% و 2% توالياً. وتراجع سهم «فيات كرايسلر» بنسبة 5.1%.