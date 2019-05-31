شكرا لقرائتكم خبر عن "زيتكو" تواصل حفر بئر نفرتيتى بسيناء بتكلفة استثمارية 7 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة إيست زيت بتروليوم "زيتكو"، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عمليات حفر بئر نفرتيتي في سيناء أحدث اكتشافات الشركة.

وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن عملية الحفر للبئر تأتي ضمن خطة الشركة للتنمية وزيادة إنتاجها خلال العام المالي الجديد، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للحفر تقدر بحوالي 7 ملايين دولار .

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، حيث إن هناك خطة لاستهداف زيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020.

ويتم إنتاج الزيت الخام من مناطق الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء وجنوب مصر، حيث إن إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ نحو 660 ألف برميل خلال العام المالى.