شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصات الخليج خلال شهر مايو..و"دبى" تهبط بنسبة 5.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج خلال تعاملات شهر مايو المنتهى، بسبب توجه المستثمرين لبيع الأسهم مدفوعاً بعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وكان سوق الأسهم السعودية الأعلى فى نسبة الخسائر.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1% خلال جلسات شهر مايو الماضى، خاسراً 103.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.01 نقطة، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 16.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.08 مليار ريال. بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1% خلال جلسات شهر مايو الماضى، خاسراً 103.79 نقطة ليغلق عند مستوى 10273.01 نقطة، بضغط انخفاض 6 قطاعات، وخسر رأس المال السوقى 16.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 568.08 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 439.51 مليون سهم خلال شهر مايو، بقيمة 10.30 مليار ريال، عبر تنفيذ 194.07 ألف صفقة، وارتفع 16 سهماً، وتراجع 30 سهماً.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 17.17%، يليه قطاع التأمين 7.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.89%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 2.50 %، وقطاع النقل بنسبة 1.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، بينما ارتفع قطاع البضائع وحيداً بنسبة 0.18%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقداً 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 5.3% فاقداً 146.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2620.33 نقطة، وهى أكبر وتيرة انخفاض شهرية منذ نوفمبر 2017، وخسر رأس المال السوقى نحو 13.99 مليار درهم ليغلق عند مستوى 348.60 مليار درهم.

وبلغ حجم التداول ببورصة دبى، 2.74 مليار سهم خلال شهر مايو، بقيمة 3.67 مليار درهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 12.2% أعقبه قطاع الاستثمار 6.76%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 6%، ثم قطاعى النقل والبنوك بنسبة تقترب من 5%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%.

Advertisements بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسراً 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، فيما ربح رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون دينار ليغلق عند مستوى. 8.891 مليار دينار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال شهر مايو، بنسبة 0.03% خاسراً 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والصناعة، فيما ربح رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون دينار ليغلق عند مستوى. 8.891 مليار دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.12%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 5.27%، بضغط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 5.4%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.7%، مدفوعاً بسهم العربية المصرفية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.1%، مدفوعاً بسهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 4.93%.



بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسراً 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 8.47% خاسراً 787.7 نقطة ليغلق عند مستوى 8516.48 نقطة، بنهاية شهر مايو، وسط تراجع جماعى للقطاعات.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 3.5 مليار سهم بقيمة 109.97 مليار ريال.

وتراجع 19 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 10.86%، ثم قطاعات الاتصالات بنسبة 10.7%، البنوك بنسبة 8.83%، المواد الأساسية بنسبة 8.39%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات شهر مايو، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 1.81% رابحاً 101.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.22% رابحاً 194.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.91% خاسراً نحو 92.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4736.58 نقطة. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات شهر مايو، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 1.81% رابحاً 101.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 3.22% رابحاً 194.91 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.91% خاسراً نحو 92.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4736.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، خلال شهر مايو، 2.26 مليار سهم بقيمة 617.14 مليون دينار عبر تنفيذ 112.86 ألف صفقة.