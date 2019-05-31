شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تشارك بورشة للاتحاد الأوروبى لنقل النفايات الإلكترونية عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد الأوروبى، بالتعاون مع وكالة حماية البيئة السلوفاكية والمركز الإقليمى، لاتفاقية بازل فى سلوفاكيا، ورشة العمل المتعددة الدول لآلية المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (تايكس)، بشأن نقل النفايات الكهربائية والإلكترونية والمعدات المستخدمة عبر الحدود، وذلك يومى 6 و7 يونيو فى براتيسلافا بسلوفاكيا.

وتهدف الورشة التى تشارك بها وزار الاتصالات إلى مناقشة الإطار التشريعى الأوروبى الجديد المتعلق بالنفايات الناتجة عن المعدات الكهربائية والالكترونية وكيفية ترجمتها فى التشريعات الوطنية وحركتها عبر الحدود.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلنت منتصف العام الماضى، عن خطوات فعلية لاستغلال المخلفات الإلكترونية، والتى تعد بمثابة كنز مهدر، وذلك من خلال إعادة تدويرها لاستخلاص المعادن النفيسة والذهب من 40 ألف طن مخلفات إلكترونية تنتجها مصر سنويا تدر عائد بقيمة تقديرية 100 مليون دولار، فضلا عن التخلص من النفايات السامة بطريقة آمنة.

وأعدت وزارة الاتصالات، مشروع صناعات التدوير المستدامة SRI بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى" بتمويل من أمانة الدولة للشئون الاقتصادية بالحكومة السويسرية، والذى يهدف إلى حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة دورة المخلفات الإلكترونية بدءا من تجميعها ثم التفكيك والتصنيع أو التصدير حتى التخلص الآمن لها.