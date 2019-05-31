شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يغير توصياته للبنك المصرى الخليجى من خفض الأوزان إلى "محايد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع بنك الاستثمار فاروس، توصياته لسهم البنك المصرى الخليجى من خفض الأوزان إلى المحايدة عند قيمة عادلة مقدارها 0.66 دولار للسهم، وذلك لأن السهم يتداول عند مضاعف ربحية مقداره 4.8 مرة، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 0.6 مرة وذلك لعام 2019، وعائد على متوسط حقوق الملكية متوقع نسبته 12%، يبلغ متوسط القطاع المصرى 4.4 مرة كمضاعف ربحية، و0.9 مرة كمضاعف قيمة دفترية، وذلك لعام 2019.

وأرجع فاروس، فى تقرير بحثى، ارتفاع صافى أرباح البنك المصرى الخليجى، قبل خصم حقوق الأقلية والمخصصات إلى 146 مليون جنيه فى الربع الأول 2019، منخفضًا 6% ربعيًا، ونمو بنسبة 7% سنويًا مع عائد على متوسط حقوق الملكية نسبته 16%، إلى أنه رغم انخفاض استثمارات الخزانة إلى إجمالى الأصول بواقع 537 نقطة أساس فى الربع الأول 2019 لتسجل 24%، ارتفع صافى الدخل من الفائدة ارتفاعًا طفيفًا بواقع 7 نقطة أساس ربعيًا ليقف عند 3.3%، نتيجة انخفاض تكلفة التمويلات بدعم من ارتفاع الودائع بدون فائدة.

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وتابع أن الدخل من غير الفائدة ارتفع إلى الدخل التشغيلى بواقع 519 نقطة أساس ربعيًا، ليصل إلى 22%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع صافى الرسوم والعمولات (+18% ربعياً، وارتفعت المصروفات التشغيلية ربعيًا بنسبة 8% فى الربع الأول 2019 بوتيرة أبطأ من الدخل التشغيلي، مما أدى إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الدخل، بانخفاض نسبته 2.6 نقطة مئوية، ليسجل 45% فى الربع الأول 2019.

وذكر أن المخصصات المحجوزة للبنك المصرى الخليجى ارتفعت، حيث انخفضت بنسبة 172% مما أدى إلى وصول تكلفة المخاطرة إلى 1.2% فى الربع الأول 2019 بانخفاض من 0.4% فى الربع السابق، بجانب انخفاض معدل التغطية بنسبة 33 نقطة مئوية ليصل إلى 246%، مازالت جودة الأصول مستقرة، مع انخفاض طفيف فى معدل القروض المتعثرة بنحو 11 نقطة أساس، ليقف عند 1.6% فى الربع الأول 2019، وانخفض معدل الضريبة الفعلى بنسبة 190 نقطة أساس ليقف عند 40.1% فى الربع الأول 2019، منخفضاً من 41.9% فى الربع الرابع 2018.

وشهدت الميزانية العمومية نموًا ضعيفًا؛ حيث ارتفع مجمل القروض بنسبة 5 نقطة مئوية ربعيًا، مقابل متوسط يبلغ 2% على مدار الأربعة أرباع الماضية، كما ازدادت ودائع العملاء بنسبة 15%، مقابل متوسط يبلغ 3% على مدار الأربعة أرباع الماضية، مما أدى إلى وصول معدل القروض للودائع إلى 44% فى الربع الأول 2019 منخفضاً من 54% فى الربع السابق.