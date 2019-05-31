شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الهندى ينخفض إلى 5.8% فى الربع الأول متأخراً عن الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الهندى بنسبة أقل كثيرا من المتوقع بلغت 5.8 % فى الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا الوتيرة الأبطأ له فى 17 ربعا ومتأخرا عن الصين للمرة الأولى فيما يقرب من عامين.

وسيضع هذا التباطؤ الاقتصادى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى والبنك المركزى الهندى تحت ضغط لتقديم الحوافز للاقتصاد من خلال تدابير مالية وخفض أسعار الفائدة، فاز مودى وحزبه بهاراتيا جاناتا بفترة ولاية ثانية وبأغلبية معززة فى الانتخابات التى انتهت للتو.

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كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين توقع أن ينمو الاقتصاد الهندى 6.3 % فى الربع المنتهى فى مارس، مقارنة مع 6.6 % بين أكتوبر وديسمبر 2018.

وعدلت وزارة الإحصاءات بالخفض نسبة النمو الاقتصادى للسنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس إلى 6.8 % من تقدير سابق كان يبلغ 7%.