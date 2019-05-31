شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع بعد تهديدات "ترامب" للمكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، اليوم الجمعة، متأثرة بالمخاوف من أن تهديد الرئيس دونالد ترامب الصادم بفرض رسوم جمركية على المكسيك قد يصبح الشرارة التى ستدفع أكبر اقتصاد فى العالم إلى الركود.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى 123.57 نقطة بما يعادل 0.49 بالمئة ليفتح على 25046.31 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.71 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 2766.15 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 96.77 نقطة أو 1.28 بالمئة إلى 7470.95 نقطة.