شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) في آخر جلساته ، كمحاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.66% بما يعادل 1.08 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، والتي أعلن السهم بدئها بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 167.80 ، ليستهدف مستوى الدعم 159.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه