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شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 186.34 استعداداً لكسره ، ومسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.68 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وأخيراً وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 186.34 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 174.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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