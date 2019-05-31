شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 31-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم 186.34 استعداداً لكسره ، ومسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.68 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وأخيراً وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 186.34 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 174.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط